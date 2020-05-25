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BaşkanVidinlioğlu, belediye personelini ve polis noktalarını ziyaret etti Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu; “Gerekli tedbirleri aldık hizmette aksama olmayacak”

İHA

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye dış hizmet birimlerinde görevlerini sürdüren çalışanları ve polis noktalarını ziyaret etti. Başkan Vidinlioğlu, belediye çalışanlarının ve polis noktalarında görevli polislerin bayramını kutladı.

BaşkanVidinlioğlu, belediye personelini ve polis noktalarını ziyaret etti Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu; “Gerekli tedbirleri aldık hizmette aksama olmayacak”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye dış hizmet birimlerinde görevlerini sürdüren çalışanları ve polis noktalarını ziyaret etti. Başkan Vidinlioğlu, belediye çalışanlarının ve polis noktalarında görevli polislerin bayramını kutladı.
Sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan Bayramı süresince Kastamonu Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Covid19 salgınıyla mücadelede etkin bir görev üstlenen Kastamonu Belediyesi çalışanlarına Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu moral ziyaretinde bulundu. Başkan Vidinlioğlu, polis noktalarında görevli emniyet mensuplarını da ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
Sokağa çıkma yasağının olduğu 4 günlük sürede belediye hizmetinde bir aksaklık yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Belediye çalışanlarımız gerek Kovid19 salgınıyla mücadelede gerekse şehrimize hizmet noktasında fedakârca çalışıyor. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizden güç alıyoruz, hemşehrilerimize şevkle hizmet ediyoruz. Biz de çalışanlarımızla birlikte daima sahadayız. Onların yanındayız. Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince de ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Bu dönemde moralimizi yüksek tutmalıyız. Tedbiri de elden bırakmamalıyız. Hep birlikte bu süreci de atlatacağız. Tüm hemşehrilerimiz kontrollü sosyal hayat kuralını unutmadan günlük yaşantılarını sürdürmeye devam etmeli. İnşallah bu süreci hızla atlatıp, eski bayramlara kavuşacağız. Bunun için de hep birlikte özveri göstermeyi sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Dezenfekte çalışmalarının da aralıksız sürdüğünün altını çizen Başkan Vidinlioğlu, konuşmasında sağlık çalışanlarına ayrı bir parantez açarak, şunları söyledi: “Covid19 ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımızın da bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Onların varlığından güç alıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın başarılı çalışmaları dünyaya örnek oluyor. Bizler de onlara destek için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza minnettarız”
Güvenlik güçlerinin de süreçte çok önemli görevler yürüttüğünü dile getiren Başkan Vidinlioğlu, polis noktalarında görev yapan polisleri de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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