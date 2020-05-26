Koru Yaylası yolunda yol genişletme ve onarım çalışmaları

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi ve köylerini Koru Yaylasına bağlayan BakacakKoru güzergahında yol genişletme ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yolculara korkulu rüyalar yaşatan bölümlerin büyük onarım çalışmaları yapılıyor. Yer yer bir aracın bile sığmakta zorluk çektiği mevkilerde yol 6 metreye kadar genişletildi, suların yolun üzerine çıktığı ve donarak kaza riski oluşturduğu yerlerinde menfez yerleştirildi, ayrıca yolda kumlama çalışması da yapılarak yolun konforu artırıldı.

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