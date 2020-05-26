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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılay ekipleri, kapı kapı dolaşıp 20 bin maske ile çekme helva dağıttı

İHA

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kapı kapı dolaşarak insanlara maske ve çekme helva dağıttı.

Türk Kızılay ekipleri, kapı kapı dolaşıp 20 bin maske ile çekme helva dağıttı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kapı kapı dolaşarak insanlara maske ve çekme helva dağıttı.
Kastamonu’da Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara Türk Kızılayı ekipleri tarafından maske, çikolata ve ekmek ikramında bulunuldu. Türk Kızılay, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile sokağa çıkamayanlar için bayram şekeri dağıttı. İl genelinde 5 bin paket şeker dağıtılırken, vatandaşların da Ramazan Bayramı kutlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını açıklamasının ardından ülke genelinde milyonlarca kişi Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiriyor. Kastamonulular Ramazan Bayramını evlerinde geçirirken, Kızılay ekipleri özellikle şeker bayramı olarak bilinen Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkamayan çocukların evlerini ziyaret ederek şeker hediye etti.
İl genelinde 5 bin paket şeker dağıtan Kızılay ekipleri, vatandaşların da Ramazan Bayramı’nı kutladı. Gönüllüler, ayrıca vatandaşlara ekmek ve maske de ulaştırdı. Yaklaşık 20 bin maske, Kızılay ekiplerince evlerinden çıkamayan vatandaşlara dağıtıldı. Ekmek, çikolata ve maske verilen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Bayramlaşma kültürünü yaşatmak için evden çıkamayan vatandaşlarımıza hediye dağıtıyoruz”
Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Sabit Tavil, korona virüs salgını nedeniyle şu anda tüm Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu hatırlatarak, “İnsanlarımız bayramlaşamıyor. Bizde, Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi olarak kendimiz evden çıkamayan vatandaşlarımızla bayramlaşmak istedik. Bunun içinde çeşitli hediyeler getirdik. Bu kültürü yaşatmak istedik. Bizim bir bayramlaşma kültürümüz var, şu anda bunu Kastamonu’da da yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.
Kısıtlama nedeniyle evden çıkamayan 16 yaşındaki Azra, Ramazan Bayramını evde geçirdiklerini belirterek, “Kızılay ekipleri bizlere Bayram hediyesi getirdi. Çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum” dedi.
Kızılay'ın hediyelerinden alan ve evden çıkamayan şahıs ise, Türk Kızılayına teşekkür ederek, “Bayramda çocuklarımızla evde kaldık, dışarı çıkamadık. Bizler için güzel bir hediye oldu, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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