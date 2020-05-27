Taşköprü Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

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Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Harmancık Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Üstatlar Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Tekke Mahallesi, Pulcular Mahallesi, Kurban Tepe Mezarlık Yolu, Murat Yapı Kooperatifleri bölgelerinde doğalgaz çalışmalarında zarar gören yol sokak caddelerde tadilatlar tamamlandı. Tekke Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Gizlice Mahallesinde toprak halde bulunan sokak yolları parke yola dönüştürülerek hizmete sunuldu.

Ayrıca ilçedeki parkların tadilat ve boya işlemleri de tamamlanarak, temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.

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