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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Deniz Pişkin’den Cuma namazı açıklaması

İHA

Kaymakam Deniz Pişkin’den Cuma namazı açıklaması

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin 29 Mayıs 2020 günü korona virüs tedbirleri kapsamında kılınacak olan ilk Cuma namazına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cuma namazının ilçe merkezi ve köylerinde yeterli bahçesi ve uygun camilerde kılınabileceğinin altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, “İçişleri Bakanlığımızın 22 Mayıs 2020 tarihli “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi Genelgesi' doğrultusunda, Tosya merkezde cuma namazı kılınacak camiler ile cuma namazı kılmaya uygun diğer alanlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Köylerimizde ise, cami bahçesi, alanı sosyal mesafeye uygun olan yerlerde cuma namazı kılınacaktır. Cuma namazında maske takmak zorunludur. Saf düzeni sosyal mesafeye uygun olacaktır. Her vatandaşımız kendi seccadesini getirecektir. Abdesthane ve tuvaletler kapalı olacağından evlerinizde veya iş yerlerinizde abdest almanız gerekmektedir. 65 yaş ve üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı çocuk ve gençlerimizin sokağa çıkması yasak olduğu için evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Cuma namazı için belirlenen yerlerin cemaat sayısı, alanların tabloda belirtilen kapasiteleriyle sınırlı tutulacaktır. Kurallara uymayanlara Hıfzıssıhha Kanununa göre 3.150 TL idari para cezası uygulanacaktır” diye konuştu.

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