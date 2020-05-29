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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya’da Cuma namazı açık alanlarda kılındı

İHA

Tosya’da Cuma namazı açık alanlarda kılındı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs salgın hastalığı sonrası ilk Cuma namazı önceden belirlenen açık alanlarda kılındı.
Korona virüs salgın hastalığı nedeniyle camilerde ara verilen cemaatle namaz kılınması 29 Mayıs Cuma günü tekrar izin verildi. Salgın hastalık nedeniyle Cuma namazlarının kontrolü şekilde kılınmasına izin verilmesinin ardından İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından namaz kılınmasına uygun olan cami ve alanlar belirlendi.
Cuma namazına saatler kala hazırlıklara başlayan din görevlileri izin verilen Pazar Yerinde sosyal mesafe kullarına göre yerleri işaretleyerek namaz kılmaya hazır hale getirdi. Cuma vaktinin girmesiyle birlikte ev ve işyerlerinde abdestini alan vatandaşlar maskelerini takarak seccadeleriyle birlikte namaz kılınacak alan olarak belirlenen Pazar Yerine gelerek sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Cuma namazlarını kıldı. Cuma namazının farzının kılınmasının ardından cemaat birbiriyle tokalaşmadan ayrıldı.
Cuma namazının kılınmasıyla başlayan cemaatle namaz kılınması sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde öğlen ve ikindi namazlarında da devam edecek.

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