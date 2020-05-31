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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

İHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İstanbul'dan gelen ailede Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde İstanbul’dan gelen ailede Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Karşı köyünde 2 kişi korona virüs şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı. Ramazan Bayramı’nda çocukları tarafından B.U. (75) ve eşi D.U. (83), çocuklarıyla birlikte köylerine geldi. Ramazan Bayramın ardından çocuğu, gelini ve torunu İstanbul’a dönen ailenin gelini Ş.U, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Eşinin testi pozitif çıkan B.U’nun oğlu babasının da ateşinin yüksek olması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine baba B.U, sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan Covid19 testi pozitif çıkan B.U’nun ardından eşi D.U’da Kastamonu Devlet Hastanesi’nde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayın ardından Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Taşköprü’nün Karşı köyü 14 gün süre ile karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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