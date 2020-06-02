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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Deniz Pişkin vatandaşların sorularını yanıtladı

İHA

Korona virüs salgın hastalığı ve süreçle ilgili Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin halkın kendilerine yönelttiği sorulara cevap verdi.

Kaymakam Deniz Pişkin vatandaşların sorularını yanıtladı

Korona virüs salgın hastalığı ve süreçle ilgili Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin halkın kendilerine yönelttiği sorulara cevap verdi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçede korona virüs salgın hastalığına ilişkin bilgi kirliğinin önüne geçmek ve halkın kendilerine yönelttiği sorulara sosyal medya hesabından cevap verdi. Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosyalı hemşehrilerimiz tarafından bana sıkça yöneltilen sorulara buradan cevap vererek vatandaşlarımızın aklındaki soru işaretlerini gidermek ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek istedim. Tosya’da son olarak bir fabrikada çıkan vaka sayıları insanları tedirgin etti. Bu tekstil fabrikasında çalışıp da test sonucu pozitif çıkan vatandaşlarımızdan birkaç tanesinin aynı apartmanlarda oturuyor olması nedeni ile ilçe merkezinde değişik mahallelerden 3 apartamanı karantina altına aldık. Diğer taraftan daha önce köy muhtarlarımız için aldığımız yetki kararını, mahalle muhtarlarımız için de aldık. Buna göre; mahalle muhtarlarımız, kendi mahallelerinde daha önce alınan tedbir kararlarına uymayan vatandaşlarımızı, uyarılara rağmen aykırılıklarına devam etmeleri durumunda, tutanakla emniyet müdürlüğümüze bildirecek ve ilgili mahalle sakinleri hakkında idari yaptırım kararı uygulanacaktır. Ayrıca ilçe merkezinde işyerleri, maske ve sosyal mesafe denetimlerini daha da artırmak ve sürekli kılmak üzere var olan denetim çalışmalarımıza ilaveten 4’er kişiden oluşan iki denetim grubu daha oluşturduk.
Kaymakamlık olarak maske dağıtımına devam ettiklerini belirten Kaymakam Pişkin, "27 Mayıs Perşembe günü, vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarımıza 12 bin adet maske dağıtımı yaptık. Bugüne kadar toplamda işyerleri ve kamu kurumları hariç, sadece köy ve mahalle muhtarlarımıza vermiş olduğumuz maske sayısı 26 bin oldu. Bundan sonraki süreçte de Tosya Kaymakamlığı olarak maske dağıtımına devam edeceğiz.
Çarşı merkezibağlar ve köylerilçe merkezi arasındaki seyahat kısıtlaması kararımız devam ediyor. Köylerdeki çiftçilerimiz ve her haneden bir kişi olmak üzere vatandaşlarımız iki grup halinde haftanın belirli günlerinde (1.gruptaki köylerimiz çarşamba, 2. gruptaki köylerimiz ise cuma günleri) ilçe merkezine ihtiyaç duydukları malzemelerin temini için gelmeye devam edecekler. Bağlara, izin verilen günlerde seyahat serbest. Bağlarda kalmak isteyen vatandaşlarımız bağlarında kalabilir, kısıtlama sadece bağ ile şehir arasında gidişgeliş yapmak isteyenlere yöneliktir" diye konuştu.
Kaymakam Pişkin, ilçe merkezine dışarıdan gelenlerin karantina süresinin devam ettiğini belirterek, "Gelmek isteyen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız artık seyahat izin belgesi almadan gelebilecek. Fakat geldikleri andan itibaren 14 gün süreyle kendi ikametlerinde karantinalarını tamamlayarak sosyal izolasyonu sağlamak zorundadırlar. 11 Hazirana kadar geçerli olacağını söylediğimiz öğrenci yurdundaki karantina kararımız, İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda ev karantinasına dönüştürülmüştür. Keza ilçemizden de başka illere gitmek isteyen vatandaşlarımızın seyahatleri de izine veya belgeye tabi değildir (65 yaş ve üstü hariç)” dedi.

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