Cide’de maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cide’de maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak

İHA

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide ilçesinde maske takmadan dışarı çıkan vatandaşlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Cide’de maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide ilçesinde maske takmadan dışarı çıkan vatandaşlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun ilçe genelinde vatandaşların maske takmasını zorunlu hale getirdiğini hatırlatarak, “Artık maske kullanımı ve sosyal mesafe zorunluluğu gibi tedbirler, çok daha sıkı şekilde uygulanacak. Herkesin daha dikkatli davranması gerekmekte. Alınan karara uygun davranmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır” dedi.
İl genelinde de il dışından gelenlerin 14 günlük karantina uygulanmasının sona erdiğini belirten Kaymakam Açıkgöz, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği uygulama son buldu. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanmayacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da 55 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da 55 litre sahte içki ele geçirildi
Kastamonu Belediyesi, kabristanlıkların dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, kabristanlıkların dezenfekte ve ...
Kaymakam Deniz Pişkin vatandaşların sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER Kaymakam Deniz Pişkin vatandaşların sorularını ...
Haziran ayında Ilgaz Dağı'na kar yağdı
YEREL HABERLER Haziran ayında Ilgaz Dağı'na kar yağdı
Tosya’da yol yardım aracı elektrik direğine çarptı 1 yaralı
YEREL HABERLER Tosya’da yol yardım aracı elektrik direğine çarptı 1 ...
Ağaç kesme motoru ile av tüfeği çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ağaç kesme motoru ile av tüfeği çalan şahıs yakalandı
Evlilik vaadiyle kandırılan şahıs binlerce lirasından oldu
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle kandırılan şahıs binlerce lirasından ...
Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X