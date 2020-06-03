Kastamonu’da ormanlık alanda traktör devrildi: 1 Ölü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ormanlık alanda traktör devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Gökören Köyü Çamuryayla Mevkiinde 66 yaşındaki Mehmet Çatal’ın kullandığı traktör, ormanlık alanda bulunduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Çatal’ı Daday Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet Çatal, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Çatal, Kastamonu’da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çatal’ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.