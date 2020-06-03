Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

İHA

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Covid19 salgın sürecinin henüz bitmediğini belirterek, normalleşmenin kendilerini rehavete düşürmeden dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerektiğini söyledi.

Başkan Fındıkoğlu, “Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Covid19 salgın sürecinin henüz bitmediğini belirterek, normalleşmenin kendilerini rehavete düşürmeden dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerektiğini söyledi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 1 Haziran 2020 itibariyle korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecine girilmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.
Normalleşme sürecinin kendilerini rehavete düşürmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Fındıkoğlu, “Tüm dünyada pandemi ile mücadele edilirken bir taraftan da normalleşme adımları atılıyor. Ülkemizde de 1 Haziran 2020 itibariyle normalleşme kademeli olarak başlatıldı. Maalesef Covid19 salgın süreci henüz bitmiş değil ve normalleşmenin bizi rehavete düşürmeden dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekmektedir” dedi.

“İşyerlerindeki önlemler arttırılarak ticarete devam edilmesi gerekiyor”
İş yerlerindeki önlemlerin arttırılarak ticaretin yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Fındıkoğlu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları vasıtasıyla salgının yoğun yaşandığı ve mecburi tedbirlerin alındığı 3 aylık dönemde hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmeler ile zararları en aza indirme ve en az mağduriyet stratejisiyle hareket etti. İş dünyamızın, işveren ve çalışanlarının mağdur olmamaları için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için var gücüyle çalışan camiamızın tüm temsilcilerine teşekkür ediyorum. Özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörün durakladığı pandemi döneminden sonra beklenen normalleşme ile hayat kısmen eski düzenine kavuşuyor. Devletimizin koyduğu tedbirleri elden bırakmayarak virüs tamamen etkisini yitirene dek rehavete kapılmadan önlemleri artırarak iş yerlerimizde ticaretimize devam etmeliyiz. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı şu günlerde salgının yoğun olduğu illerden gelen vatandaşlarımızın da gereken tedbirleri alacaklarına ve sosyal izolasyonlarını sağlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

“İşverenlerimizin ödenemeyen borçları nedeniyle sicillerinin bozulmasına engel olduk”
İşverenlerin ödenemeyen borçları nedeniyle sicillerinin bozulmasına engel olduklarını belirten Başkan Fındıkoğlu, “Bu üç aylık dönemde işveren ve çalışanlarımıza yönelik mağduriyetlerin kaldırılması çalışmalarımız kapsamında Covid19 hastalığını iş kazasından çıkarıp mücbir sebep sayılması düzenlemesini hayata geçirerek işveren ve çalışan arasında güveni esas alan bir yaklaşımı getirdik. İlimiz için bölgede ve ülke genelinde sağlanacak avantajlar konusunda lobi faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdük ve her fırsatta devlet büyüklerimize ifade ettik. İşverenlerimizin en çok mağdur olduğu finansman darlığında ödenemeyen borçları Covid19 mücbir sebep kapsamına aldırarak sicillerinin bozulmasına engel olduk. Özellikle bu iki çalışmanın Ticaret ve Sanayi Odalarının işverenlerimizin adına yaptırdığı ve işverenlerimizin gelecekteki ticari hayatlarına olumlu yansıyacak önemli birer düzenleme olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“İç piyasanın canlanacağını düşünüyoruz”
İç piyasanın canlanacağını düşündüklerini ifade eden Başkan Fındıkoğlu, şöyle konuştu: “ABD ve Çin başta olmak üzere dünyadaki ticaret savaşlarının da devam ettiği şu dönemde ülkemizde ve ilimizde sanayi ve üretimin hız kazanacağı düşüncesindeyim. Özellikle pandemi sürecinden devletimizin aldığı tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımlarıyla güvenilir bir ülke konumunda olmamız, tüketici ve yatırımcıların olumlu tepkilerini almaktadır. Bu nedenle üretim ve sanayi endeksinin hız kazanması ile birlikte, iç piyasanın canlanacağı, ihracatın artacağı bir döneme gireceğimizi varsayabiliriz”

“Hijyen ve izolasyon kurallarına uygun davranalım”
Başkan Fındıkoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: “İlimizdeki normalleşme sürecinde salgın endişesinin tekrarlanmaması adına, iş dünyamıza tedbirlere harfiyen uyulması noktasında güveniyor ve vazgeçmeden işveren ve çalışanlarımızın tüketicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verirken, hijyen ve izolasyon kurallarına uygun davranacaklarına inanıyorum. Tüketicilerimizin de sağlık kurallarına uygun davranışları ile iş yerlerimizde uygulanan mecburi tedbirlere uyulması konusunda yardımcı olacaklarına inanıyorum. Bu karşılıklı güven ve tedbirlere uyum çerçevesinde yeni normalleşme düzeninin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini, Covid19 salgınından tamamen kurtulmamızı ve eski günlerimize tekrar geri dönmemizi temenni ederek, tüketici ve iş dünyamıza sağlıklı günler diliyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosyalı derneklerden Kaymakama teşekkür
YEREL HABERLER Tosyalı derneklerden Kaymakama teşekkür
Jandarma ekiplerinden tefeci operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden tefeci operasyonu
Kastamonu’da ormanlık alanda traktör devrildi: 1 Ölü
YEREL HABERLER Kastamonu’da ormanlık alanda traktör devrildi: 1 Ölü
Kastamonu'da geyik ve karaca vuran 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Kastamonu'da geyik ve karaca vuran 2 kişiye gözaltı
(ÖZEL) Evden çıkamayan çiftin hastalanan buzağısına jandarma şefkati Yaşlı çiftin imdadına jandarma ekipleri yetişti Hastalanın 10 günlük buzağının tedavisini jandarma yaptırdı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Evden çıkamayan çiftin hastalanan buzağısına ...
Jandarma tarafından kablo hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Jandarma tarafından kablo hırsızlarına suçüstü
Cide’de maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak
YEREL HABERLER Cide’de maske takmayanlara 3 bin 150 lira idari para ...
Kastamonu’da 55 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da 55 litre sahte içki ele geçirildi
Kastamonu Belediyesi, kabristanlıkların dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, kabristanlıkların dezenfekte ve ...
Kaymakam Deniz Pişkin vatandaşların sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER Kaymakam Deniz Pişkin vatandaşların sorularını ...
Haziran ayında Ilgaz Dağı'na kar yağdı
YEREL HABERLER Haziran ayında Ilgaz Dağı'na kar yağdı
Tosya’da yol yardım aracı elektrik direğine çarptı 1 yaralı
YEREL HABERLER Tosya’da yol yardım aracı elektrik direğine çarptı 1 ...
Ağaç kesme motoru ile av tüfeği çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ağaç kesme motoru ile av tüfeği çalan şahıs yakalandı
Evlilik vaadiyle kandırılan şahıs binlerce lirasından oldu
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle kandırılan şahıs binlerce lirasından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X