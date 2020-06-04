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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Çenet ve Başkan Çatal, OSB’de incelemelerde bulundu

İHA

Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Çenet ve Başkan Çatal, OSB’de incelemelerde bulundu

Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine ziyarette bulundu.
Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundular. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Kaymakam Çenet ve Başkan Çatal, yapılması planlanan çalışmaları da değerlendirdiler.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ile birlikte Taşköprü’de OSB sahasında incelemelerde bulunduklarını belirterek, “Taşköprü Kaymakamımız ve OSB Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Çenet ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi sahasında yol ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledik. Önümüzdeki günlerde yeni yatırımcılarımızla imza protokollerinin gerçekleşeceğinin müjdesini de şimdiden vermek isterim. Ayrıca en kısa zamanda alt yapı çalışmaları tamamlanacak olan Organize Sanayi Bölgemize tüm yatırımcılarımızı da davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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