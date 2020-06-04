Kaymakam Pişkin’den “maskeyi cebinizde taşımayın yüzünüze takın” uyarısı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu’da maske takmanın zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak, “maskeyi cebinizde taşımayın yüzünüze takın” uyarısında bulundu.

Vatandaşların maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde takması uyarısında bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan gelen şikayetleri değerlendirerek, maske takma konusunda vatandaşların çok hassas olması gerektiğine işaret etti.

Bu konuda bazı vatandaşların kendisini aradığını veya çeşitli platformlardan şikayette bulunduğunu anlatan Kaymakam Pişkin, “Vatandaşlarımız maskesi cebinde veya elinde olduğu halde polislerin kendilerine maske takma kuralını ihlal etmekten haksız yere ceza yazdığını, mağdur olduklarını iletiyor. Maskenin değil cebinizde veya elinizde, çenenizde durmasının dahi ihlal sayılarak görevlilerimize cezai işlem yapması gerektiği talimatını veren benim” dedi.

Maskenin kurallara uygun şekilde takılması gerektiğine dikkati çeken Kaymakam Pişkin, “Lütfen maskeyi doğru kullanmaya dikkat edelim. Maskeyi hem ağzımızı hem burnumuzu kapatacak şekilde takalım. Kendi sağlığımıza ve çevremizdekilerin sağlığına mani olmayalım” diye konuştu.

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