Kastamonu'da tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürüp kaçtı

<br>Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'da tarlada, Fikret Eymür (58), tartıştığı ağabeyi Ömer Eymür'ü tabancayla başından ve bacağından vurarak öldürdü. Jandarma, kaçan Fikret Eymür'ün yakalanması için çalışma başlattı.<br>Olay, akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Boğdam köyünde meydana geldi. Fikret Eymür ile ağabeyi Ömer Eymür arasında, tarlada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret Eymür, tabancayı çıkartop, ağabeyi Ömer Eymür'e ateş etti. Ömer Eymür başına ve bacağına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Fikret Eymür olay yerinden traktörle kaçarken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ömer Eymür'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. <br>Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kaçan Fikret Eymür'ün yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Araç Gürkan YILMAZ<br>2020-06-04 23:07:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.