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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı eşini tabancayla vurarak ağır yaraladı

DHA

Tartıştığı eşini tabancayla vurarak ağır yaraladı

<br>Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, Salim K., tartıştığı eşi Emine K.'yı tabancayla vurarak ağır araladı. Olay sonrası polisi arayan Salim K., teslim oldu.<br>Olay, öğle saatlerinde Taşköprü ilçesindeki bir evde meydana geldi. Salim K., iddiaya göre, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Emine K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Salim K. tabancayla eşi Emine K.'ya ateş etti. Salim K. daha sonra polisi arayıp, ihbarda bulundu. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Emine K., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne, ardından da Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emine K.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.<br>Polisi arayıp teslim olan Salim K. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tasköprü Hüseyin DOĞAN<br>2020-06-05 22:40:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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