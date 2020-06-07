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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da 12 bin aileye erzak yardımı yapıldı

İHA

Kastamonu Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 12 bin aileye erzak yardımında bulunurken vatandaşlara da 200 bin maske ve 20 bin eldiven dağıttı.

Kastamonu'da 12 bin aileye erzak yardımı yapıldı

Kastamonu Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 12 bin aileye erzak yardımında bulunurken vatandaşlara da 200 bin maske ve 20 bin eldiven dağıttı.
Kastamonu Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında çalışmaların aralıksız devam ediyor. Virüse karşı ilk tedbir alan belediyelerden birisi olduğunu vurgulayan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Çalışmalara birçok belediyeden çok daha önce başladık. Ön hazırlıklarımızı yaptık, eksiklerimizi tamamladık. Hekim olmamdan ötürü pandeminin çıkmasıyla birlikte yaklaşık 60 bin civarında maske almıştık. Hayırseverlerin de önemli desteği oldu. Kastamonu Belediyesi olarak bugüne kadar 200 bin maske ve 20 bin eldiven dağıttık” dedi.
Kastamonu Belediyesine bağlı ekiplerin normalleşme sürecine girilmesine rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Vidinlioğlu, “Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı, ATM’ler, Otogar, Kuzeykent İş Merkezi ve Halk Pazarı’nda dezenfektan stantlarımız bulunuyor. Alo 153 ihbar hattı üzerinden bize ulaşan 946 aileye erzak yardımı, memleketine gidemeyen 476 öğrenciye gıda yardımı yapıldı. Ayrıca salgın nedeniyle mağdur olan 12 bin vatandaşımıza erzak desteği verdik" diye konuştu.
Başkan Vidinlioğlu, korona virüsle mücadelenin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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