Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde yol yapımında çalışan genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt’un Baldıran köyünde Valay Yol Yapımında yol açma çalışmalarında çalışan Kepçe Operatörü Barış Erik, fenalaşması sonucu Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu’da doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Barış Erik, kurtarılamadı. Erik’in, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Erik’in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak memleketi Araç ilçesine gönderildi. Erik’in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.