Koronavirüs tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi

<br>Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 1 aydır koronavirüs tedavisi gören nakliyeci İsmail Aksayman (39), hayatını kaybetti.<br>İlçede yaşayan, evli ve 2 çocuk babası nakliyeci İsmail Aksayman, 1 ay önce rahatsızlanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikte koronavirüs testi pozitif çıkan Aksayman, tedavi altına alındı Ayrıca, 3 yıldır akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilen Aksayman, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksayman, bugün ilçede toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Tosya Emre ÇİLOĞLU<br>2020-06-09 11:46:35<br>
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