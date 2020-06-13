Domuz bekindeki vatandaş kazara kendini vurdu: 1 ölü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyünde domuz bekinde giden vatandaş kazara kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Akçakese köyü Burçak mevkisindeki tarlasına domuz bekine giden 56 yaşındaki Musa Korkmaz yanında bulunan tek kırma tüfekle kazara kendini burdu. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Korkmaz’ın cansız bedeni bir süre eve dönmediğini fark eden eşi tarafından tarlada bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri geniş çaplı tahkikat başlattı. Korkmaz’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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