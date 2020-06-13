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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zumra Özsoy öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Alatarla köyü yolunda meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Ramazan Özsoy yönetimindeki hafif ticari araç, Kurusaray köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Zumra Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ramazan Özsoy, Zefure Özsoy ve Selda Özsoy ise yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye...

Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

<br>Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zumra Özsoy öldü, 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, Alatarla köyü yolunda meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Ramazan Özsoy yönetimindeki hafif ticari araç, Kurusaray köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Zumra Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ramazan Özsoy, Zefure Özsoy ve Selda Özsoy ise yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Hüseyin DOĞAN<br>2020-06-13 17:30:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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