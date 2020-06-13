Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

<br>Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zumra Özsoy öldü, 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, Alatarla köyü yolunda meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Ramazan Özsoy yönetimindeki hafif ticari araç, Kurusaray köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Zumra Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ramazan Özsoy, Zefure Özsoy ve Selda Özsoy ise yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Hüseyin DOĞAN<br>2020-06-13 17:30:09<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.