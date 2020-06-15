Kastamonu Tosya'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem çevre köylerden de hissedildi.
Tosya ilçesi Karabey köyü yakınlarında yerin 7.6 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Merkezinin verilerine göre Tosya Karabey Köyü yakınlarında saat 20.59’de zeminden 7.6 kilometre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem çevre köylerde de hissedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.