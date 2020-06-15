Kastamonu Valisi Karadeniz: “Kastamonu’da korona virüs vakalarında artış var” “Bugüne kadar 5 bin 286 kişiye test yapıldı”

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kent genelinde korona virüs vakalarında artış yaşandığını belirterek, “Kastamonu’da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek” dedi.

Son Valiler Kararnamesi ile Manisa Valiliğine atanan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette bir açıklama yapan Vali Karadeniz, sosyal mesafe konusunda sorunların olduğunu ifade ederek, “Sağlık çalışanlarımız her vakayı tek tek inceliyorlar. Yakalanan vakaların yüzde 80’i Halk Sağlığı uzmanlarının çalışmaları neticesindedir. Herkes sahil tarafı daha yoğun olacaktır diye düşünüyor ama rakamlar öyle söylemiyor. Dünkü yapılan testlerde pozitif çıkma oranı tahmini olarak yüzde 10 ile 12 arasındadır. İç kesimdeki özellikle birkaç ilçemizde yoğunluk var” dedi.

Vali Karadeniz, bugüne kadar kentte 5 bin 286 kişiye test yapıldığı kaydetti.



“İlave tedbirler almaya çalıştık”

İlave tedbirler almaya çalıştıklarını belirten Vali Karadeniz, “Kastamonu’da son zamanlarda bir artış var. Bu işin şakası yok, bitti diye bir şey yok. Hepimiz bilelim. 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısı. Dünkü sayımız, pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek. Ölüm vakalarında sayımız düşük; iki elin parmak sayısından daha az. Normal yaşantımıza devam etmek istiyorsak maskemizi tam takacağız, mesafeye uyacağız. Herkes kendi kişisel hijyenini sağlayacak. Bu sadece yolda gezerken ya da tanımadığımız kişilere karşı alınacak önemlerden değil. İş arkadaşlarımıza, akrabalarımıza ve herhangi bir kalabalık ortamda alabileceğimiz bir tedbir. Virüs çok çabuk ve rahat bulaşandır. Sayıdan ziyade üstünde durmamız gereken nokta kendi tanıdıklarımızdan, yakınlarımızdan bile bulaşabileceğini düşünmeliyiz. Tedbirli olununca ekonomik faaliyetler, gezme, eğlenme faaliyetleri sağlıklı bir şekilde yürür. En çok sıkıntılı konu malzeme alışverişidir. Malzeme alışverişini de en aza indirmeliyiz” dedi.



“Benim gönlümden geçen herkes maskesini düzgün taksın”

Vali Karadeniz, herkesin maskesini düzgün bir şekilde takması uyarısında bulunarak, şöyle konuştu:

“Sosyal mesafeye uyarak yürüsün, poliste bundan dolayı kimseye ceza yazmak zorunda kalmasın. Bir fedakarlık yaptık, bu fedakarlığın ödülünü alacakken kendi kendimizi cezalandırmaya çalışıyoruz.”



Valilikten maske, mesafe ve hijyen uyarısı

Öte yandan Kastamonu Valiliği, yeni tip korona virüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ve ilçelerinde korona virüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır. Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve korona virüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir” denildi.



“Maskemizi takalım, sevdiklerimizi ve kendimizi koruyalım”

Eczacı Zeynep Çakıroğlu ise, 3 aydır Türkiye’nin korona virüsle mücadele ettiğini belirterek, “Bu mücadelenin artık sonuna doğru geldik. Başarıya ermemiz için lütfen kendimiz ve sevdiklerimiz için maskemizi takalım, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Kurallara da uymayanları yumuşak bir dil ile uyaralım. Kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için birbirimizi uyaralım” dedi.

Nurcan Kırcıoğlu da, “Kastamonu Valiliğinin son yaptığı açıklamaya göre Kastamonu’da Covid19 vakaları sayısında artış gözlendiği söyleniyor. Bu nedenle halkımız ve tüm vatandaşlarımız, maskeye, el hijyenine ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Maske takmanın önemi hem kendimizi korumanın ve karşımızdakileri korumak amacıyla büyük önem taşıyor. Kastamonu’da sokağa çıktığımızda özellikle gözlemlediğimizde maske takmıyorlar. Bazılarının çenesinde oluyor, bazılarının kolunda, bazıları da saç bandı olarak maskeyi kullanıyor. Maskeyi özellikle ağız ve burun kapanacak şekilde takarsak daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bunları yaptığımızda umarım vaka sayısında düşüş olacaktır. Biz tedbirli davranalım ki sağlıkçılarımıza da bir faydamız olsun” diye konuştu.

Eczacı Kalfası Özkan Akçaoğlu da, “Kastamonu Valiliğinin açıklamasına göre vakaların arttığı söylendi. Onun için maske takmaya önem verelim. Sosyal mesafeye önem verelim. Bunların hepimize yararlı olacağını düşünüyorum. Dikkatli olmamızda yarar var” dedi.

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