Yoldan çıkan tır bariyerlere çarptı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan tır, Tosya’da Dörtyol Mevkiine geldiği sırada havanın yağmurlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, yolun boş olması ise olası bir facianın önüne geçti. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 3 ay içerisinde aynı yerde meydana gelen 3’ncü tır kazası oldu.

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