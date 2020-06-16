Tosya kısıtlamalar yerini kontrollü hayata bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya kısıtlamalar yerini kontrollü hayata bıraktı

İHA

Korona virüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamaların 15 Haziran tarihi itibariyle kaldırılmasının ardından yerini kontrollü sosyal hayata bıraktı.

Tosya kısıtlamalar yerini kontrollü hayata bıraktı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamaların 15 Haziran tarihi itibariyle kaldırılmasının ardından yerini kontrollü sosyal hayata bıraktı.
Korona virüs covid19 salgın hastalına karşı Tosya ilçesinde tedbir amaçlı getirilen kısıtlamalar 15 Haziran tarihi itibariyle kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilçedeki yeni normalleşme de başlamış oldu. İlçenin hayvan pazarı sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kuralları eşliğinde kontrollü olarak yani yeni normale göre açıldı. Yine ilçenin Pazartesi günleri kurulan sebze ve meyve pazarı da aynı kurallar eşliğinde yeni normale göre faaliyetine devam etti. Pazar tezgahlarının önüne şeritler çekilerek sosyal mesafe kuralları uygulanarak virüse karşı alınan önlemler devam ettirilirken, sağlık ekipleri ve zabıta ekipleri pazarda maske denetimi yaptı. Yeni normalin başlamasıyla birlikte kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde çarşı pazarda alışveriş yapan ilçe halkı yeni normale alışmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
Başkan Vidinlioğlu, “Alın konağınızı verin arsamızı”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, “Alın konağınızı verin arsamızı”
İzinden dönen gardiyanlarda korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER İzinden dönen gardiyanlarda korona virüs tespit ...
Yoldan çıkan tır bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tır bariyerlere çarptı
Kastamonu Valisi Karadeniz: “Kastamonu’da korona virüs vakalarında artış var” “Bugüne kadar 5 bin 286 kişiye test yapıldı”
YEREL HABERLER Kastamonu Valisi Karadeniz: “Kastamonu’da korona ...
Cide’de vefalı kadınların ürettiği 47 bin maske, 63 köye dağıtıldı
YEREL HABERLER Cide’de vefalı kadınların ürettiği 47 bin maske, 63 ...
Kastamonu Tosya'da 3.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kastamonu Tosya'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Kastamonu Valiliğinden 'koronavirüs' uyarısı
YEREL HABERLER Kastamonu Valiliğinden 'koronavirüs' uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X