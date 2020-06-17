Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

Kastamonu'da "aranan şahısların yakalanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonda 19 ekipte 73 personel görev aldı. Operasyonda hakkında aramayakalama kararı olan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan il merkezinde 10 kişi, ilçelerde de 5 şahıs olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4’ü ise serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.