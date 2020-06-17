Daday’da yoldan çıkan kamyonet takla attı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuDaday karayolunda Nazım K. (59) yönetimindeki 37 SE 347 plakalı kamyonet, Aksu mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde tarlaya devrildi. Kazada yaralanan olmazken, devrilen araç traktör yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.