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(ÖZEL) Buğdayın atası siyezi dolu vurdu Kastamonu’da 50 bin dekar arazi doludan zarar gördü Yağışın vurduğu alanlarda yüzde 50 rekolte kaybı bekleniyor Zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başladı

İHA

Kastamonu'da 10 günden beri aralıklarla devam eden yağmur ve dolu yağışı sebebiyle siyez buğdayı tarlalarında büyük zarar meydana geldi. Yağışın vurduğu ve yüzde 50 rekolte kaybı beklenen alanlarda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Devrekani Ziraat Odası ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

(ÖZEL) Buğdayın atası siyezi dolu vurdu Kastamonu’da 50 bin dekar arazi doludan zarar gördü Yağışın vurduğu alanlarda yüzde 50 rekolte kaybı bekleniyor Zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başladı

Kastamonu’da 10 günden beri aralıklarla devam eden yağmur ve dolu yağışı sebebiyle siyez buğdayı tarlalarında büyük zarar meydana geldi. Yağışın vurduğu ve yüzde 50 rekolte kaybı beklenen alanlarda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Devrekani Ziraat Odası ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kastamonu’da il genelinde dolu ve yağmur yağışı 10 gündür aralıklarla devam ediyor. İl merkezi başta olmak üzere Devrekâni, Seydiler, İhsangazi, Araç, Taşköprü ve Küre’de aralıklarla yağan dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirirken, ekili arazilerde zarara neden oldu. 200 bin dekar ekili alan bulunan Devrekâni ilçesinde 50 bin dekar arazi 10 gündür aralıklarla yağan yağmur ve dolu nedeniyle sular altında kaldı. Aralıklarla devam eden yağmur ve dolu yağışı nedeniyle "Hitit Buğdayı" olarak bilinen, 10 bin yıldır genetiği değişmemiş siyez buğdayı tarlalarında büyük hasar meydana geldi.

Yağışın vurduğu alanlarda yüzde 50 rekolte kaybı bekleniyor
200 bin dekar ekili alan bulunan Devrekâni ilçesinde 50 bin dekar arazi 10 gündür aralıklarla yağan yağmur ve dolu nedeniyle sular altında kaldı. Dolu yağışı büyüme evresinde olan siyez buğdayı tarlalarında büyük tahribata yol açtı. Yağışın vurduğu alanlarda yüzde 50 rekolte kaybı beklenirken Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Ziraat Odası ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Yapılacak olan çalışmaların tamamlanmasının ardından çiftçilerin uğradığı zararların karşılanması noktasında çalışma gerçekleştirilecek.

“Dolu ve aşırı yağışlar nedeniyle ilçede büyük hasarlar oluştu”
Dolu ve aşırı yağışa bağlı olarak ilçede büyük hasarlar meydana geldiğini ifade eden Devrekani ilçe Tarım Ve Orman Müdürü Özcan Gazibeyoğlu, 200 bin dekar ekilebilir ve biçilebilir bir arazi olduğunu, yağışların ekilebilir alanlarda etkisini hissettirdiğini kaydetti. Yağışın tarımsal faaliyetlerin yapıldığı 200 bin dekar alandan 50 bin dekarında etkili olduğunu ifade eden Devrekani İlçe Tarım Ve Orman Müdürü Özcan Gazibeyoğlu, “Dolunun vurduğu araziler gerçekten güzel araziler. Maalesef ki dolu yağışı ilçemizin güzel arazilerini vurdu. Bu nedenle maddi kaybımız çok büyük. Çiftçilerimiz bu konuda mağdur oldu. Özellikle hububat ürünlerinde dane düşmesine bağlı olarak büyük kayıplar meydana geldi. Dane kaybı olduğundan dolayı toparlama ihtimali biraz düşük görünüyor. Özellikle çoğu hububat ürünleri belki bu sene yeşil ota geçirilerek hayvanlara yem olarak yedirilecek. İlçemizde siyez önemli bir ürün. Gerçekten Kastamonu’nun önemli bir ürünü. İlçemizde 2 bin 2 bin 500 dekar arazide siyez ekimi yapılıyor. Siyez tarlaları da büyük zarar gördü. Siyez ata buğdayı. Gerçekten önemli bir ürün. Ve maalesef bunda da zararımız büyük” dedi.

“50 bin dönüm arazide ciddi hasar var”
Devrekani İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan İshakbeyoğlu ise, 10 günden beri devam eden, belirli günlerde daha da şiddetli olan dolu ve aşırı yağış neticesinde tarım arazilerinde ciddi zarar oluştuğunu söyledi. İlçede yağışların devam ettiğini belirten Orhan İshakbeyoğlu: “İlçemizde 200 bin dönüm tarım arazisinde üretim yapılıyor. Bunun yaklaşık 50 bin dönümü sulanabilir araziden oluşuyor. Yaşanan afette en büyük zararı gören de bizim sulanabilir arazilerimiz oldu. Bu yaşanan afetler neticesinde ilçemizde bir afet komisyonu kuruldu. Arazi gezildi. Zarar ve ziyan tespiti yapıldı. Bunun neticesinde komisyon toplanarak çiftçilerimizin yaşadığı zararlar kayıt altına alındı. Hububat tarlasında yüzde yüz zarar var. Kelle ve başaklar gitmiş durumda. Arazide ürün sararmaya başlamış. 50 bin dönüm arazide ciddi hasar var. 500600 üreticimiz dolu ve yağmur yağışından etkilendi. Maddi bağlamda yüzde 4050’lere varan bir zarar söz konusu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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