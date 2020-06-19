Kastamonu’da tedbirlere uymayan eğlence mekanına 126 bin TL ceza kesildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Covid19 salgın hastalığına karşı gerekli tedbir almadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı belirlenen bir eğlence mekanına 126 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde bir eğlence mekanına kontrole giden polis ekipleri yaptıkları kontrollerde garsonluk yaparken eldiven ve maske takmadığı gerekçesiyle 10 kişiye 3 bin 150 TL’den toplam 31 bin 500 TL, yine iş yerinde müşteri olarak bulunan 28 kişiye ise 88 bin 200 TL idari ceza uygulandı. Denetimlerde iş yerinin sorumlu müdürü ve iş yeri sahibine de Covid19 salgın hastalığına karşı tedbir ve önlemleri almamaktan dolayı 6 bin 300 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 40 kişiye 126 bin TL idari ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.