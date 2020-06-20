Kastamonu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 3 yaralı

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<br>Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde Kovanören köyü mevkisinde meydana geldi. Sedat Uysal (38) yönetimindeki 11 AAK 556 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada, sürücü Sedat Uysal, yanında bulunan Vedat Uysal (34) ve Mükerrem Uysal hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ<br>2020-06-20 14:15:09<br>

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