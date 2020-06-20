Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'da korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Araç ilçesine bağlı Doğanpınar köyüne gelen çift, bir süre sonra rahatsızlanması sonucu Araç Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan muayenede çiftten Kovid19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çift, Kastamonu'da tedavi altına alındı.

Ayrıca Kastamonu Valiliği, Doğanpınar köyünde yaptığı filyasyon çalışmasında çiftin çok kişiyle temas halinde olduğunu tespit etmesi üzerine köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin köydeki filyasyon çalışmaları devam ediyor.

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