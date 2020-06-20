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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya'daki Dipsiz Göl en başarılı vizyon projesi olacak

İHA

Tosya'daki Dipsiz Göl en başarılı vizyon projesi olacak

Dipsizgöl Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, tamamlandığında parkın en güzel ve en başarılı vizyon projeleri olarak kayıtlara geçeceğini söyledi.
Tosya ilçesi sınırları içinde kalan ve restorasyonu devam eden Dipsizgöl Tabiat Parkı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile birlikte incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, tamamlandığında ülkemizin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olacağını ve Kaymakamlığın en başarılı ve vizyon projesi olarak kayıtlara geçeceğini ifade etti. İncelemeleri değerlendiren Kaymakam Deniz Pişkin, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ve çalışma ekibiyle birlikte, Dipsiz Göl Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunduk. Kurban Bayramına kadar açılmasını planladığımız günübirlik tesisler ve uzun vadedeki yatırımlar için çalışmalarına başladığımız rölöve projesi ve akabinde onaylanacak yatırım projesinin, parkın Gelişme Planı ile uyumluluğu konularında yaşanabilecek olumsuzlukların şimdiden önüne geçilebilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. Sadece ilçemizin veya bölgemizin değil, ülkemizin de en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olacak Dipsiz Göl Tabiat Parkı'nın, Kaymakamlığımızın en güzel ve en başaralı vizyon projesi olarak kayıtlara geçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
Tosya ilçesine yakın olan Dipsizgöl’ün restorasyonunun tamamlanmasıyla doğa turizmi anlamında ilçeye ivme kazandırılması bekleniyor.

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