Honda'nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araçları filosuna iMMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı Honda CRV Hybrid eklendi.



Honda CRV modelinin yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan iMMD teknolojisinin kullanıldığı hybrid versiyonu, Honda Plaza Toros tarafından Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendiği açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; bölgenin arazi şartlarında kullanıma uygun olan Honda CRV Hybrid modeli, elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan iMMD teknolojisi sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor.



Anlık enerji tüketimini takip ediyor

Ayrıca; markanın CRV Hybrid modellerinde elektrikli sürüş, hybrid sürüş ve benzinli sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan iMMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını da ortadan kaldırdığı bildirildi.

Öte yandan CRV Hybrid modelinin dijital gösterge ekranında o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityumiyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini gösteriyor.

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