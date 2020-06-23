Tosya heyetinden Vali Çakır'a hayırlı olsun ziyareti

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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve beraberindeki heyet, Kastamonu Valisi Avni Çakır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Son Valiler Kararnamesi ile Kastamonu Valisi olarak atanan Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır görevine başlamasının ardından protokol ziyaretleri de başladı. Görevine başlayan Kastamonu Vali Çakır’ı ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığındaki heyet, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya ilçesi hakkında Vali Çakır’a bilgi vererek ilçeye özgü ahşap sandık takdim etti. Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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