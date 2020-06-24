Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında; il merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda işyerinde yapılan aramada, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet 9.19 mm çapında fişek, 36.65 gram bonzai, 23 adet Neurontin 600 Mg hap, 1 adet hassas terazi, 10 bin 400 adet doldurulmuş Makaron, 19 bin 600 adet boş Makaron, 42,5 kilogram açık nargile tütünü, 8 bin kilogram kıyılmış tütün, 60 adet cinsel içerikli hap, 15 kutu cinsel içerikli macun, 4 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti ve 6 adet elektronik sigara bataryası ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs emniyet güçlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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