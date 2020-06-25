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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da bir mahalle karantinaya alındı

İHA

Kastamonu'da, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Evciler Köyü karantina altına alındı.

Kastamonu’da bir mahalle karantinaya alındı

Kastamonu’da, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Evciler Köyü karantina altına alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, merkeze bağlı Evciler köyü Aşıkkarip Mahallesi, salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla ikinci bir emre karara kadar karantina altına alındı. Mahallede, giriş ve çıkışlara izin verilmezken, güvenlik ve sağlık ekipleri de önlemlerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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