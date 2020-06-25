Vak'a sayılarının arttığı ilde belediye başkanı muhtarları uyardı "Mahalleliyi daha fazla bilinçlendirin, bilgilendirin"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek korona virüs vak'alarının artmaması için halkı bilinçlendirmeleri uyarısında bulundu.

Merkez mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, mahallelerin sorunlarını çözme, ihtiyaçlarını ve taleplerini daha hızlı bir şekilde karşılama hedefiyle düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları ile buluştu. İlde korona virüs vak'alarının artması nedeniyle mahalle muhtarlarına uyarılarda bulunan Başkan Galip Vidinlioğlu, “Vak'alar yeniden yükselmeye başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada da gördük ki hasta sayısı iyileşen sayısını aştı. Bu konuda sizlerden ricam mahalleliyi daha fazla bilinçlendirin, bilgilendirin. Hepimizin çok dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Özellikle hastaların yüzde 60’ında belirti göstermemesi yanıltıcı bir durum oluyor. Bu durumda farkında değilsiniz ama taşıyıcılık yapıyorsun. Bulaştırma riski fazla. O sebeple tedbirlere çok sıkı şekilde uyalım” ifadelerini kullandı.

Toplantında mahalle muhtarlarının görüşlerini, taleplerini ve önerilerini de dinleyen Başkan Vidinlioğlu, mahalle ziyaretlerini sıklaştıracağını ve sorunların hızlı çözümü noktasında çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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