FETÖ/PDY üyesi bir kişi tutuklandı

Kastamonu'da öğrenci evlerine yapılan baskında yakalanan FETÖ/PDY üyesi bir kişi, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde FETÖ/PDY öğrenci evlerinde kaldığı tespit edilen şahıslara yönelik Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.D. isimli şüpheli şahıs, Kastamonu KOM ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan Ö.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.