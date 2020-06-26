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Mektupla akülü araba isteyen yaşlı çiftin talebini kaymakam yerine getirdi Akülü aracı kapısında gören yaşlı çift sevinç gözyaşları döktü Önce aracı sürdü daha sonra “Dünyanın en mutlu insanı oldum” dedi

İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yürümekte zorlanan yaşlı çift, kaymakamlığa mektup yazarak akülü araç istedi. Kaymakam tarafından getirilen akülü aracı kapıda gören yaşlı çift, sevinç gözyaşları döktü. Araçla test sürüşü yapan yaşlı kadın, "Dünyanın en mutlu insanı oldum" dedi.

Mektupla akülü araba isteyen yaşlı çiftin talebini kaymakam yerine getirdi Akülü aracı kapısında gören yaşlı çift sevinç gözyaşları döktü Önce aracı sürdü daha sonra “Dünyanın en mutlu insanı oldum” dedi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yürümekte zorlanan yaşlı çift, kaymakamlığa mektup yazarak akülü araç istedi. Kaymakam tarafından getirilen akülü aracı kapıda gören yaşlı çift, sevinç gözyaşları döktü. Araçla test sürüşü yapan yaşlı kadın, “Dünyanın en mutlu insanı oldum” dedi.
Cide'de ikamet eden Yaşar ve Ayten Kocatepe çiftinin mektup yazarak talep ettiği akülü araç, hayırseverlerin yardımı sonrası kaymakamlık tarafından çifte hediye edildi. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve rahatsızlığından dolayı yürümekte zorlanan ve konuşma yetisini yitiren 75 yaşındaki Yaşar Kocatepe, Cide Kaymakamlığına mektup yazarak dışarıya çıkıp dolaşmak için akülü araç istedi. Yalnız yaşayan ve geçirdikleri bazı rahatsızlıklardan dolayı dışarı çıkmakta ve alışverişlerini yapmakta zorlanan çiftin durumunu öğrenen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı akülü arabayı çiftin evine giderek kendilerine hediye etti.

“Dünyanın en mutlu insanı oldum”
Akülü aracı kapısında görünce sevinç gözyaşları döken 75 yaşındaki Ayten Kocatepe, Kaymakam Açıkgöz'ün de yardımıyla araca binerek kısa bir test sürüşü yaptı. Akülü araç isteğini yerine getiren kaymakamlığa teşekkür eden Kocatepe, "Çok memnun oldum çok dua ediyorum. Dünyanın en iyi mutlu insanı oldum. Dışarıya çıkamıyorduk evde tıkılıp kalıyorduk çok sevindik" dedi.

“Yaşlılarımızın mutluluğu tarifsiz bir huzur veriyor”
Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını giderdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Yaşlılarımızın mutluluğu bizlere tarifsiz bir huzur veriyor. Bir iş adamımız, köy muhtarlarımızdan birisini arayarak yürümekte zorlananlar için bir akülü araç göndermek istediğini beyan ediyor. Muhtarımız ilgili aracın köyden ziyade şehir merkezinde kullanıma daha uygun olduğunu görünce, bu iş adamımızı bize yönlendirdi. Kime vereceğimiz konusunda bir araştırma yapmadan önce makam aracımızı kullanan şoför arkadaşımızla sohbet ederken, güzel bir tevafuk ile karşılaştık. Bir gün önce bir vatandaşımız, bana verilmek üzere bir mektup bırakmış ve bu mektubu yazan Yaşar amcamız bizden böyle bir araç istiyordu. Ve hem kendisi hem eşi yürümekte oldukça zorlanıyordu. Kendisi aynı zamanda kanser ile mücadele etmiş bir vatandaşımız idi. Bu vatandaşımız, bize bir gün önce mektup veriyor ve ertesi gün bir iş adamımız tam da ihtiyacımız olan aracı bize vermek istiyordu. Tabi Rabbimizin bizi böyle bir tevafuk ile karşılaştırması dolayısıyla çok memnun olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize hep söylediği bir söz var; 'kaymakamlar benim o ilçedeki gören gözüm, duyan kulağım, hisseden kalbim' diyor. Bu çok ağır bir mesuliyet. Ama zatı devletlerinin verdiği bu vazifeyi layıkıyla yerine getirmek için mücadele ederken, böyle güzel anlar yaşayınca tarifsiz bir huzur hissediyoruz. İnşallah tüm gücümüzle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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