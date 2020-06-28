Kastamonu’da ATV ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ATV ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum ocağı mevkiinde meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru seyir halinde olan motosiklet ile ATV çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.