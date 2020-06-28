Kastamonu’da ATV ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Bugün altın fiyatları ne kadar?

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ATV ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum ocağı mevkiinde meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru seyir halinde olan motosiklet ile ATV çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.