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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşadamı Demir’den İdlib’de yapılacak briket ev kampanyasına destek

İHA

Kastamonulu adamı olan Murat Demir, Cide Kaymakamlığında İdlib'de yapılacak olan briket evler için 36 bin TL bağışta bulunarak 6 adet briket evin yapımını üstlendi.

İşadamı Demir’den İdlib’de yapılacak briket ev kampanyasına destek

Kastamonulu adamı olan Murat Demir, Cide Kaymakamlığında İdlib’de yapılacak olan briket evler için 36 bin TL bağışta bulunarak 6 adet briket evin yapımını üstlendi.
İçişleri Bakanlığınca başlatılan İdlib Kampanyası’na Cide Kaymakamlığından destek geldi. Cide Kaymakam Ali Açıkgöz, Suriye’nin İdlib şehrinde yapılacak olan briket evler için destek çağrısında bulundu. Çağrıya duyarsız kalmayan Güven Kepçe A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir destek oldu. Hayırsever iş adamı Demir, Cide Kaymakamlığına 36 bin TL bağışta bulanarak 6 adet briket evin yapımını üstlendi.
Yardım hakkında konuşan Cide Kaymakam Ali Açıkgöz, “Pandemi sürecinde 6 bin 500 adet gibi rekor düzeyde gıda kolisini nasıl temin etti isek inşallah bu kez de evsiz kalmış insanlara, briket ev yapımı konusunda tüm Türkiye'ye örnek olacağımızı düşünüyorum. Bu çağrıya ilk yanıt Sayın Murat Demir'den destek geldi. 36 bin TL tutarında verdiği destek ile 6 adet briket evin yapımı için katkıda bulundular. Büyük bir insani dramın yaşandığı İdlib'de İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak briket ev kampanyasına, böylesine önemli miktarda destek veren Demir'e ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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