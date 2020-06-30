Cideli muhtarlardan İdlib'e 5 briket ev yardımı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İdlib Kampanyasına destek olmak isteyen Cideli muhtarlar , kaymakamlık aracılığı ile 5 adet briket ev yaptıracak.

Pandemi sürecindeki gayretleri ile birçok ilçeye örnek olan Cide’nin vefalı muhtarları, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün çağrısı üzerine bir günde aralarında 30 bin TL toplayarak İdlib'e 5 adet briket ev yapımı için katkıda bulundu. Yardım için muhtarlara teşekkür eden Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Büyük bir insani dramın yaşandığı İdlib’de İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak briket ev kampanyasına, Cide halkı ve iş adamları ile biz de katılacağız. Pandemi sürecinde 6 bin 500 adet gibi rekor düzeyde gıda kolisini nasıl temin etti isek inşallah bu kez de evsiz kalmış insanlara, ev yapımı konusunda tüm Türkiye'ye örnek olacağımızı düşünüyorum” dedi.

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