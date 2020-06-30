Yarım asırdır yolu yapılmayan köylüler, isyan etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırdır yolu yapılmayan köylüler, isyan etti

İHA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaklaşık yarım asırdır yolları yapılmayan köylüler, bozulan yollarının onarılmasını talep etti.

Yarım asırdır yolu yapılmayan köylüler, isyan etti

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaklaşık yarım asırdır yolları yapılmayan köylüler, bozulan yollarının onarılmasını talep etti.
İnebolu’da grup yol olarak kullanılan ve birçok köyün kullandığı yol, uzun zamandır asfaltlanmayı bekliyor. 10 bine yakın nüfusunda ikamet ettiği yol, kış mevkisinde kötüleşen hava koşulları nedeniyle araç gidemez hale geldi. Heyelan ile de göçmelerin olduğu yolda araçlar güçlükle ilerlerken köylüler, İl Özel İdaresi ve İnebolu Kaymakamlığı tarafından yollarının biran önce onarılarak asfaltlanmasını istedi. Köylüler, 2020 yılına girmelerine rağmen uzun yıllardır yollarının yapılmasını beklediklerini ve yaz ayında dahi bozulan yolda ilerlemekte büyük güçlük çektiklerini belirterek, “Yaz ayında dahi araçlarımızda bu yollardan zar zor gidiyoruz. Kış mevsimi geldiğinde zaten araçlarımız bu yollardan çıkmıyor. Her yıl araçlarımızda hasar oluşuyor. Defalarca İl Özel İdaresine müracaat ettik ama hiçbir çözüm elde edemedik. Halen bizlere yollarınızı yapacağız diyorlar ama ne gelen var ne de giden var. Artık bizler bu bozuk yollardan gitmek istemiyoruz, biran önce yollarımızın asfaltlanmasını istiyoruz” dediler.
Öte yandan iki yıl önce bir bölümünde sıcak asfaltlama yapılan yolun ise şarampol kısımlarında tahribatlar oluştu. Köylüler, sıcak asfaltında da bozulduğu bazı bölümlerin ve yol kenarlarının da İl Özel İdaresince ve İnebolu Kaymakamlığınca onarılmasını talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cideli muhtarlardan İdlib'e 5 briket ev yardımı
YEREL HABERLER Cideli muhtarlardan İdlib'e 5 briket ev yardımı
İşadamı Demir’den İdlib’de yapılacak briket ev kampanyasına destek
YEREL HABERLER İşadamı Demir’den İdlib’de yapılacak briket ev ...
Kastamonu Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kastamonu Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi ...
Kastamonulu "Vefalı imamlar" İdlib’e 7 briket ev yaptıracak
YEREL HABERLER Kastamonulu "Vefalı imamlar" İdlib’e 7 briket ev ...
At sırtında çerçicilikle geçen bir ömür Babasından miras kalan mesleği 51 yıldır yaşatmaya çalışıyor Atından başka hiçbir şeyi olmayan şahsa, köylüler imece usulü ev yapıyor
YEREL HABERLER At sırtında çerçicilikle geçen bir ömür Babasından ...
Kaymakam Deniz Pişkin, köylülerin taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Deniz Pişkin, köylülerin taleplerini dinledi
Kastamonu’da ATV ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da ATV ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X