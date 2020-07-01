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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da otomobil takla attı: 4 yaralı

İHA

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday istikametinden Eflani istikametine giden Nazife S. yönetimindeki 27 VL 461 plakalı Opel marka otomobil, Daday’a bağlı Beykoz köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Nazife S. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sefa S, Hasan Efe S. ve Hamide S. yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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