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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da kaçak sigara operasyonu

İHA

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 bin 860 adet makarona sarılmış sigara, 5 bin 840 adet kaçak sigara ile 605 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Kastamonu'da kaçak sigara operasyonu

Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 bin 860 adet makarona sarılmış sigara, 5 bin 840 adet kaçak sigara ile 605 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanönü ilçesinde M.K. isimli şahsın kaçak tütün ürünleri satışının yaptığının tespit edilmesi üzerine şahsın iş yerinde, depo olarak kullandığı yerde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 3 bin 860 adet makarona sarılmış sigara, 5 bin 840 adet kaçak sigara ve 605 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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