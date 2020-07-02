'Anneannem ve ben'

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Kastamonu’da merkez Honsalar Mahallesindeki ikamet eden bir kişi, apartmanın 3’üncü katından düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Honsalar Mahallesinde ikamet eden M.A. adlı erkek şahıs, ikamet ettiği apartmanının üçüncü katından dengesini kaybederek düştü. Yaralanan M.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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