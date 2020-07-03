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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşköprü OSB’de ilk yapı ruhsatı verildi

İHA

Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk yapı ruhsatı verildi. İnşaat ruhsatını Kaymakam İbrahim Çenet ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal verdi.

Taşköprü OSB’de ilk yapı ruhsatı verildi

Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk yapı ruhsatı verildi. İnşaat ruhsatını Kaymakam İbrahim Çenet ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal verdi.
Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çalışmaların devam ettiği organize sanayi bölgesinde ilk yapı ruhsatı verildi. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet başkanlığında, Taşköprü Belediye Başkanı ve Taşköprü OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Çatal ve yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, organize sanayi bölgesinde tahsisi yapılmış olan bir gıda firmasına yapı ruhsatı imzalanarak takdim edildi.
Konu ile ilgili konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Taşköprümüze hayırlı olmasını ve yatırımcılarımızın sayısının hızla artmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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