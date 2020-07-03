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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Açıkgöz, “İki işadamı iki tane briket ev bağışında bulundu”

İHA

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçede ikamet eden 2 işadamının İdlib için başlatılan kampanyaya iki briket ev yaptırarak destek verdiğini açıkladı.

Kaymakam Açıkgöz, “İki işadamı iki tane briket ev bağışında bulundu”

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçede ikamet eden 2 işadamının İdlib için başlatılan kampanyaya iki briket ev yaptırarak destek verdiğini açıkladı.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından Suriye’nin İdlib şehrinde yapılacak briket ev kampanyasına Cide’nin duyarsız kalmadığını belirterek, 2 iş adamının ev desteğinde bulunduğunu açıkladı. kaymakam Açıkgöz, yaptığı açıklamada, “İdlib’de briket ev yapımı çağrısına destek, ilçemizde her geçen gün artıyor. İlçemizin saygın iş adamlarından Davut Ertürk, şahsı adına 6 bin TL bağışta bulunarak bir adet briket ev yapımı ile kampanyaya katıldı. Pandemi sürecinde de bin adet gıda kolisi desteği vererek, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünün gülmesine vesile olan Sayın Davut Ertürk’e, İdlib Kampanyasına verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilçemizin iş adamlarından Süleyman Sarı ve Selçuk Sarı da, Sarıoğlu Beton Firması olarak 6 bin TL bağışta bulunarak bir adet briket ev yapımı ile kampanyaya katıldı. Mazlum çocukların yüzünün gülmesine vesile olan Sarıoğlu Beton’a, İdlib kampanyasına verdiği destek için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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