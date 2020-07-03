İki kişiyi silahla yaralayan üç kişi tutuklandı

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Kastamonu’da 2 kişiyi çıkan kavgada silahla yaralayan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tapçuoğlu Mahallesi Kale Kapısı Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada M.H. ve K.D. silahla vurularak yaralandı. 2 kişiyi silahla yaralayan ve olayın ardından kaçan Ö.K., F.Ö., ve M.S. Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrasında saklandıkları yerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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