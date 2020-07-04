Başkan Çatal, sosyal medya hesabını askıya aldı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, sosyal medya hesabını askıya aldığını açıkladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabını askıya alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye destek vermek için kendisinin de sosyal medya hesabını askıya aldığını duyurdu. Başkan Çatal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sosyal medyadaki ahlaki çöküntüye dikkat çekerek belirttiği açıklamasının ve almış olduğu kararın arkasındayım. Geçici bir süreliğine şahsi sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı ve kullanmayacağımı bildiririm" ifadelerine yer verdi.

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