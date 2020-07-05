Hayvan otlatırken, yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü

<br>Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Karşı köyünde yaşayan Hasan Davulcu (65), hayvanlarını otlatmak çıkıp, geri dönmedi. Köyde arama yapan yakınları Davulcu´nun cansız bedenini buldu. Davulcu´nun, nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.<br>Köyde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hasan Davulcu, dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akşam saatlerine doğru Davulcu'nun eve gelmemesi üzerine yakınları köyde arama başlattı. Aramada Davulcu´nun cansız bedeni, köy yakınındaki kıyı yol mevkisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, Davulcu'nun göğsüne 1 adet kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Davulcu'nun, ilk belirlemelere göre nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.<br>`SIK SIK SİLAH SESİ DUYUYORUZ´ <br>Davulcu´nun cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Öte yandan köylüler ise, bölgede sık sık silah sesi duyduklarını söyledi. Ayrıca, Hasan Davulcu'nun Youtube'da 'Gamaz Hasan' adıyla av hikayeleri paylaştığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tasköprü Hüseyin DOĞAN<br>2020-07-05 15:52:05<br>

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